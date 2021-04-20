شكرا لقرائتكم خبر عن ترجل من سيارته.. طبيب يقدم إسعافات أولية لسيدة صدمتها سيارة بالمنيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة المنيل منذ قليل حادث سير بعد اصطدام سيارة بسيدة وفرار قائد السيارة من مكان الحادث، وفى لقطة إنسانية كان دكتور يمر بمكان الواقعة، والذى قام على الفور بالنزول من سيارته وقدم الإسعافات الأولية للسيدة فى مشهد إنسانى.





وقال أحد شهود العيان إن سيارة ملاكى اصطدمت بسيدة عبورها للطريق بمنطقة المنيل، المصابة طارت في الهواء لمسافة طويلة بسبب شدة التصادم، وفقدت الوعى، وأن وقائد السيارة المتسببة في الحادث فر هاربا.

وتابع الشاهد: عقب الحادث كان دكتور يقود سيارته بالصدفة بمكان الحادث وتوقف وقدم الإسعافات الأولية للمصابة واخرج من سيارته محاليل وقام بإعطائها للمصابة حتى وقدم لها الإسعافات الأولية، وعقب ذلك وصولت سيارة اسعاف وتم نقل المصابة إلى المستشفى.