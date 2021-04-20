شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "بالتي هي أحسن" يحقق مشاهدة كبيرة للعام الثاني على التوالي لأمين عام رابطة العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثاني على التوالي يسجل برنامج "بالتي هي أحسن " ويستضيف الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين حضورًا جماهيريا ومتابعه كبيرة، حيث شهدت صفحة الشيخ العيسى على منصة تويتر تعليقات حول أسئلة يطلب الجمهور الإجابة عليها، وتعليقات ترحب بطريقة الحوار في الحلقات.

وفي الحلقة الأخيرة، أكد معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، أن الإسلام لم يصنف عرقا بعينه تصنيفا سلبيا بل كان القرآن ينتقد أفعال وتصرفات البعض، كقوله تع (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)، حيث خص هؤلاء الأشخاص بهذا الحديث وليس كل قومهم أو عرقيتهم، وذلك لأنهم فعلوا شيء استحقوا به هذا الحديث والوصف.

وقال الشيخ، فى برنامج بالتي هي أحسن، المذاع على قناة "mbc1": السياق القرآني في فريضة الصيام يحفل بمعانٍ تشريعية تؤكِّدُ على شأنه العظيم في الدين، حتى اختص الله به؛ وفي الحديث القدسي:"كلُّ عملِ ابن آدمَ له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به".

وشدد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، على أنه يجب الجمع بين الإسلام والإيمان، وأن الصوم فيه إسلام النفس لله تبارك وتعالى كمن باع نفسه لله وأسلمه إياها.

برنامج بالتي هي أحسن، هو برنامج يومي في شهر رمضان على قناة "mbc1"، يشرف على إعداده أسامة القحطاني، ويقدمه المذيع عبدالوهاب الشهري.