شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى إحيائه الـ 1081.. أهم المعلومات عن الجامع الأزهر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الأزهر الشريف فى هذه الأيام ذكرى مرور 1081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع، ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات عن هذا التأسيس.

تم وضع حجر أساس الجامع الأزهر فى 14 رمضان سنة 359هـ - 970م، وأتم بناء المسجد فى شهر رمضان سنة 361هـ - 972م، على يد القائد جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله.

وجوهر الصقلي، أبى الحسين جوهر بن عبد الله، (صقلية 928 - القاهرة 28 يناير 992)، ويعرف أيضاً باسم جوهر الرومي وكان أهم وأشهر قائد في التاريخ الفاطمي، فهو مؤسس مدينة القاهرة وباني الجامع الأزهر وهو من أقام سلطان الفاطميين في الشرق وهو فاتح بلاد المغرب ومصر وفلسطين والشام والحجاز وينسب جوهر الصقلي للشيعة والمعروف أن الفاطميين ينسبون إلى الشيعة.

واستغرق بناء الجامع الأزهر عامين، وقد سمى بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء التى ينتسب إليها الفاطميون، وفى سنة 378هـ/988م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يدرس فيها العلوم الباطنية الإسماعيلية للدارسين من أفريقيا وآسيا.