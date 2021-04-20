"الأعلى للإعلام" ينظم احتفالية لتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء احتفالًا بتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

ووجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

كما يلتقي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه؛ وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس 24" التابعة للتلفزيون الفرنسي.

ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك علمًا بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.​