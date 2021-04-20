"إعلام قومي المرأة": تصدر مشاهد العنف ضد المرأة في الدراما لا يخدم قضيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

في إطار جهود مرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، المعني برصد صورة المرأة المصرية في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، تلاحظ تصدر قضايا العنف ضد المرأة من (تعنيف، وضرب، وابتزاز، واغتصاب) الأغلبية العظمي من الأعمال الدرامية.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أنه رغم إيجابية تسليط الضوء على هذه القضية التي تعوق تقدم ونهوض المجتمع، وتساهم في نبذ العنف الموجّه للمرأة بجميع أشكاله، إلا أن عرض التفاصيل الدقيقة لمشاهد العنف ضد المرأة وبصورة كبيرة يضر القضية أكثر ما يخدمها، موضحة أن ذلك يؤدي إلى محاكاته لدى بعض فئات المجتمع، فضلًا عن أن تقديم المرأة بشكل كائن مستضعف يمارس ضده العنف بكل أشكاله يرسم صورة ذهنية تتنافى مع الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في عهدها الذهبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يخالف الكود الأخلاقي لتناول قضايا المرأة الذي أصدرته لجنة الإعلام بالمجلس والذي يحرص ويشجع على تقديم صورة حقيقية غير نمطية لدور المرأة المصرية المؤثر في أسرتها ومجتمعها ومكافحة العنف ضدها بكل أشكاله.

وشددت مقررة اللجنة على أهمية دور الدراما في نشر الوعي الحقيقي بدور المرأة في بناء المجتمع، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والتي تحمل في طياتها قضية تمكين المرأة كهدف أساسي لبناء مجتمع مصري يحافظ على الأعراف ويسعى للرقي والتقدم.

وناشدت القليني جميع القائمين على صناعة الدراما المصرية بعدم التركيز التفصيلي على مشاهد العنف، التي يمكن أن يتم معالجتها ضمنيًا في السياق الدرامي، مؤكدة أن الجميع شركاء في المسئولية تجاه المجتمع، كما أن هدفنا واحد في المشاركة في رفع الوعي بقضايا المرأة والتنمية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة سبق وأعلن بداية شهر رمضان المبارك انطلاق أعمال لجنة الرصد الدرامي لصورة المرأة المصرية في الأعمال الدرامية الرمضانية كسابق عهدها منذ عام 2016.