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"نقل النواب": وزير النقل طلب الحضور أمام البرلمان لكشف خطة تطوير السكة الحديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أنها تواصلت مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مضيفة أن الوزير طلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات حوادث القطارات الأخيرة، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.

وأكدت اللجنة أن الوزير أرسل خطابًا رسميًا إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس، لتوضيح كافة ماتقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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