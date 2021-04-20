محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر للخارج بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وذلك بموجب مستندات مزورة حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية مقرها بمحافظة الجيزة وإتخذوا منها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأكدت التحريات قيامهم بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن توافر فرص عمل وتأشيرات سفر إلى بعض الدول "خلافاً للحقيقة" بقصد إستقطاب ضحاياهم والإستيلاء على أموالهم، وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل "مزورة" تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة بذات الأسلوب

وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام إثنين منهم بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومى "مزورة" بأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة ، وتعاملا بتلك الصفات المنتحلة مع ضحاياهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين .

وبتفتيش مقر الشركة عثر على (ترخيص للشركة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى مزورة لإثنين من المتهمين – عدد من جوازات السفر وتأشيرات وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة – كمية من الصور لمستندات شخصية خاصة براغبى السفر - أكلاشيه يحمل إسم الشركة – دفاتر إستلام نقدية من عدد من المواطنين تفيد تلقى مبالغ مالية) ، وكذا (5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب بمشتملاته) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على (عدد من المواقع الإلكترونية خاصة بالشركة - محادثات نصية ورسائل متبادلة مع ضحاياهم عبر برامج وتطبيقات التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى – صور من جوازات سفر وبطاقات خاصة بالضحايا – برامج تعديل الصور المستخدمة فى التلاعب وإصطناع المستندات المزورة).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​