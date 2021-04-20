ضبط أدوية ومنشطات مجهولة المصدر داخل مخزنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، على 5.3 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص –بمحافظة الجيزة؛ بتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطراً بالغ على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وتم ضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة) .

وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على 5 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة.

بمواجهة المتهم إعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك لمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.​