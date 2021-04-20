اليوم.. محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق، في البلاغات المقدمة ضده من الإعلامي أحمد شوبير الذي يتهمه بالسب والقذف.

كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز المحامي العام الأول، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيها في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.

ونفى اللاعب التهم الموجهة إليه مؤكدًا أن ما قام بنشره ما هو إلا ترديد لما نشره رامز جلال في برنامجه رمضان الماضي عندما سخر من مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وأضاف اللاعب أنه لم يقصد الإساءة لأحد فضلًا عن حبه للنادي الاهلي، الذي تربي فيه 10 سنوات على حد تعبيره، وما قام به هو رد على إساءة بعض الجماهير المحسوبين على اللجان الإليكترونية لوالدته، قائلًا " اللي عملته ده عشان بحب النادي الاهلي" ، مشيرًا إلى أنه يمتلك فيديو للإعلامي أحمد شوبير يعترف فيه بتزوير الانتخابات وسيقدمه للنيابة، وعن ظهوره عاريًا في الفيديو أكد أنه كان يقضي فترة الإجازة الصيفية في العين السخنة.

وكانت النيابة استمعت في وقت سابق لأقوال "شوبير"، وقررت النيابة صرف الإعلامي عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله.