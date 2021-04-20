"قصة طبيب الأسنان مع الضباط المنشقين بالاختيار 2 والمتورطون بمقتل نبيل حبشي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

من كابول إلى سمنود.. ما قصة طبيب الأسنان مع "الضباط المنشقين" في "الاختيار 2"؟ (مستندات)

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2" دور طبيب أسنان في انشقاق 6 ضباط شرطة بقطاعي الأمن المركزي والوطني ضمن خلية إرهابية أسسها الضابط المفصول محمد الباكوتشي لاستهداف الرئيس السيسي.

حرمها الأمومة والحياة معا.. لماذا قتل عامل زوجته ووضع جثتها داخل برميل قبل الإفطار؟

عامان فقط كانا كفيلان بوصول قطار زوجين محطته الأخيرة. المشهد الختامي جاء بعيدا عن الطلاق فجاء بجريمة قتل خلال شهر رمضان الكريم.

من هم الإرهابيون المتورطون بمقتل نبيل حبشي؟

لم يكد يمر يوم على نشر فيديو استشهاد نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ 5 أشهر، حتى نجحت أجهزة الأمن في التوصل لعدد من المتورطين في الحادث، وقتلهم خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة بمنطقة شمال سيناء.

ضبط شخص سرق مشغولات ذهبية من مسكن في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية-مبلغ مالي -ساعة) من داخلها، بالانتقال تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

تنبأ بوفاته قبل يومين.. اللواء مصطفى الخطيب أول شهداء "مذبحة كرداسة" (بروفايل)

قبل يومين من فض اعتصام ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، جلس اللواء مصطفى الخطيب مع ابنتيه أخبرهما خلالها بما يحدثه قلبه "حاسس إني هموت" مطالبا فلذتي كبده "خلي بالكم من والدتكم" وكأنه كان يرى مقعده في الجنة كأول شهيد في "مذبحة كرداسة".

منها "حزامان ناسفان".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين المتورطين بمقتل نبيل حبشي؟

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 عناصر إرهابية متورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بشمال سيناء.

الداخلية تقتص للشهيد نبيل حبشي: مقتل 3 إرهابيين وملاحقة باقي عناصر الخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 3 عناصر إرهابية متورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بشمال سيناء.

ضبط شخصين سرقا "توكتوك" بالإكراه في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بسرقة مركبة "توكتوك" بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعني".