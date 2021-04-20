شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إثيوبيا تريد سد النهضة «حنفية» تهب مصر منها «جركنين» متى تشاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية ينقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عدة دول أفريقية بشأن موقف مصر بالنسبة لسد النهضة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن خطورة ما تنفذه إثيوبيا بشأن سد النهضة تظهر نتائجه بعد عشرات السنين، حيث إن مصر تنفق المليارات سنويا على توفير مياه صالحة للشرب.

وأوضح موسى أن مصر تتحرك على كل الأصعدة، حيث نتعامل مع دولة لا تلتزم بأي إجراءات أو اتفاقيات أو قوانين دولية، مؤكدا أن أديس أبابا غير جادة ولا تريد الوصول لأي اتفاق.

وأكد موسى أن إثيوبيا تريد إتمام الملء الثاني ومن ثم الملء الثالث والرابع، حتى يصبح كحنفية مياه تفتحها وقتما شاءت لتهب مصر منها «جركنين» مياه.

ولفت موسى إلى أن هدف سد النهضة سياسي وليس بغية توليد الكهرباء لعدم جاهزيته لتوليد الكهرباء.