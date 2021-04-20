شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: هدف سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية وليس توليد الكهرباء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا قامت بتخفيض منسوب المياه أمام سد النهضة.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «إثيوبيا غير جادة في اتفاقاتها، لا توجد مشكلة لدى مصر بشأن التنمية لكن دون الإضرار بمصر»، نافيا مزاعم إثيوبيا بشأن توليد كهرباء من السد كون 13 توربينا معطلين.

وأضاف: «الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي مخالفة، وتم رصد عدة مشكلات في إنشاء السد، من بينها صب الخرسانات على عدة مراحل»، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد من سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية، وليس توليد الكهرباء كما تدعي أديس أبابا.

وأردف المتحدث باسم وزارة الري: «نستطيع التعامل مع الوضع الحالي، لكن نتحدث عن حقوق تاريخية للأجيال القادمة»، مؤكدا أن الملء الثاني سيؤثر على دولتي المصب.

وأشار إلى أن تخفيض المياه من 22 مليار إلى 2 مليار متر مكعب سيؤثر سلبا على السودان بالدرجة الأولى، ومصر.