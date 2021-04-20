شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نقل النواب» يعلن طلب الوزير الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول تطوير السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تواصل مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وأن الوزير الحضور للبرلمان لالقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ الأخير.

كما أرسل الوزير خطاب رسمي للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسه العامه للمجلس لتوضيح كافه ما تقوم به الوزاره من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكه الحديد.