شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية في بيت ثقافة قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم بيت ثقافة قلين أمسية شعرية لشعراء نادي أدب قلين، بحضور العشرات من شعراء مركز ومدينة قلين والمراكز المجاورة بمحافظة كفر الشيخ، في إطار الأمسيات الثقافية والأدبية التي تنظمها قصور الثقافة بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

أدار الأمسية -بحسب بيان الاثنين- الشاعر رضا أبوريا، رئيس نادي أدب قلين، والناقد الأدبي محمود رزق حامد، حيث تم إلقاء مجموعة من القصائد للشاعر محمد نوار قصيدة (تراثيات) والقاص جمال شومان موعظة عن صيام رمضان والشاعر عبدالله منصور قصيدة (بياع الفول) والشاعر عبداللطيف ناجي قصيدة (من زمن الصمت ) والشاعر إسماعيل بريك قصيدة (زمن الشباب) والشاعر رضا ابو ريا قصيدة (غموض ) وأشرف على الامسيه مشرف النشاط بنادي ادب قلين، إبراهيم النجار، وحضرها العشرات من محبي الادب والشعر وأهالي مركز ومدينة قلين.

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