شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجة الحرارة وأمطار رعدية أحيانًا.. حالة الطقس لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تقرير حالة الطقس المتوقعة لمدة 3 أيام، وهو عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-4-2021 وحالة الطقس غدًا الأربعاء وكذلك بعد غدٍ الخميس، والتى يحدث خلالها هبوط مفاجئ في درجات الحرارة ثم معاودة الإرتفاع خلال هذا الأسبوع.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حاله الطقس اليوم الثلاثاء يكون هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ويتدرج حتى يصل إلى الصعيد الذي مازال جنوبه متأثرًا بالمنخفض الجوي القادم من السودان.

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدل على جنوب سيناء وكذلك شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الفرصة مهيئه لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطه وأحيانًا تكون رعدية على فترات متقطعة وذلك على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، ويصاحبها وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء انخفاضًا كبيرًا، ففي القاهرة تنخفض درجة الحرارة بمقدار 9 درجات من 41 درجة للعظمي أمس الإثنين إلى 32 درجة اليوم الثلاثاء، بينما تنخفض 16 درجة في الإسكندرية لدرجة الحرارة العظمي من 38 درجة أمس الإثنين إلى 22 درجة اليوم الثلاثاء.

وفى الصعيد الذي تراوحت درجة الحرارة العظمي أمس الإثنين بين 41 و42 درجة انخفضت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في شمال الصعيد إلى 35 درجة في محافظة الفيوم و36 في محافظتي بنى سويف والمنيا و37 درجة في محافظة أسيوط و39 درجة في محافظة سوهاج، بينما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في قنا اليوم40 درجة وتكون الأقصر وأسوان 41 درجة بينما تصبح في أبوسمبل وادفو 42 درجة مئوية.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل على جنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة، وتستمر فرصة سقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة غدًا المتوقعة يوم كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغري 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمي 22 درجة والصغري 16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمي 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي35 درجة والصغري 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 34 درجة والصغري 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل على جنوب البلاد، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس يوم كما يلي: