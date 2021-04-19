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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1053 بالقافلة الطبية المجانية بأبو دياب شرق في دشنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت القافلة الطبية أعمالها بوحدة أبودياب شرق بمركز دشنا بالكشف عن ١٠٥٣ مواطن علي مدار يومي الأحد والإثنين.
و ذكر الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف على ٣٩٢ باطنة ، و٤٣ جراحة، و٥٣ نساء ، و ١٦٨ أطفال، و٢٣٥ رمد، و١٣٩ جلدية، و٢٣ تنظيم أسرة، بالإضافة إلى تحويل ٨ مواطنين إلى معمل الدم و٥ إلى معمل المستوطنة، وعمل ٨ أشعة، كما تم استخراج ١١ قرار على نفقة الدولة وتحويل ٥ مواطنين إلى المستشفي لتلقي الكشف والرعاية اللازمة.
وخلال القافلة تم عقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين حضرها ٨٦ مواطن حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وتجنب انتشار المرض.