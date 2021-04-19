شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1053 بالقافلة الطبية المجانية بأبو دياب شرق في دشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت القافلة الطبية أعمالها بوحدة أبودياب شرق بمركز دشنا بالكشف عن ١٠٥٣ مواطن علي مدار يومي الأحد والإثنين.

قافلة طبية مجانية بقنا

و ذكر الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف على ٣٩٢ باطنة ، و٤٣ جراحة، و٥٣ نساء ، و ١٦٨ أطفال، و٢٣٥ رمد، و١٣٩ جلدية، و٢٣ تنظيم أسرة، بالإضافة إلى تحويل ٨ مواطنين إلى معمل الدم و٥ إلى معمل المستوطنة، وعمل ٨ أشعة، كما تم استخراج ١١ قرار على نفقة الدولة وتحويل ٥ مواطنين إلى المستشفي لتلقي الكشف والرعاية اللازمة.

قافلة طبية مجانية بقنا

وخلال القافلة تم عقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين حضرها ٨٦ مواطن حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وتجنب انتشار المرض.