شكرا لقرائتكم خبر عن ادراج 46 قرية في النوبة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم إدراج قرى مركز ومدينة نصر النوبة ضمن البرنامج الرئاسى " حياة كريمة "، لتطوير الريف المصري للعمل على تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى، وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية خاصة أنه سيتم إدراج 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة و 46 قرية أم وتابع لتخدم نحو 143 ألف و 500 نسمة .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وتقديره بإسم مواطني أسوان للقيادة السياسية على الاهتمام المتواصل والمستمر برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء محافظات الجمهورية ومنها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، موضحاً بأن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تساهم بذلك في تقديم الخدمات المختلفة لأهالي مراكز كوم أمبو وإدفو والتي دخلت قراها لحيز التنفيذ الفعلي بها ، ليضاف لها قرى مركز نصر النوبة ليصل إجمالي القرى المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة 31 قرية رئيسية بالمراكز الثلاثة و 114 قرية فرعية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه ستقوم الجهات المختصة التابعة لمختلف الوزارات بالبدء تدريجياً في حصر كافة الأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها بقري نصر النوبة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مثلما تم من قبل داخل قري كوم أمبو وإدفو .