شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة والإفطار اليوم الثامن من رمضان فى 78 مدينة مصرية الثلاثاء 20-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الظهر في القاهرة
11:54 ص
موعد أذان الظهر في الإسكندرية
11:59 ص
موعد أذان الظهر في طنطا
11:55 ص
موعد أذان الظهر في المنصورة
11:53 ص
موعد أذان الظهر في الزقازيق
11:53 ص
موعد صلاة الظهر في أسيوط
11:54 ص
موعد أذان الظهر في سوهاج
11:52 ص
موعد صلاة الظهر في بني سويف
11:55 ص
موعد أذان الظهر في المنيا
11:56 ص
موعد صلاة الظهر في قنا
11:48 ص
موعد صلاة الظهر في أسوان
11:47 ص
موعد أذان الظهر في مطروح
12:10 م
موعد أذان الظهر في الغردقة
11:44 ص
موعد صلاة الظهر في الخارجـة
11:58 ص
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية
11:50 ص
موعد صلاة الظهر في دمياط
11:52 ص
موعد أذان الظهر في السلوم
12:18 م
موعد أذان الظهر في نويـبع
11:40 ص
موعد صلاة الظهر في حلايــب
11:32 ص
موعد أذان الظهر في شرم الشيخ
11:42 ص
موعد صلاة الظهر في الفيوم
11:56 ص
موعد أذان الظهر في 6 أكتوبر
11:55 ص
موعد أذان الظهر في كفر الشيخ
11:55 ص
موعد صلاة الظهر في الحامول
11:54 ص
موعد أذان الظهر في بلطيم
11:55 ص
موعد صلاة الظهر في طابا
11:42 ص
موعد أذان الظهر في راس سدر
11:48 ص
موعد صلاة الظهر في الطور
11:45 ص
موعد أذان الظهر في دهب
11:41 ص
موعد صلاة الظهر في ابوزنيمة
11:47 ص
موعد أذان الظهر في راس غارب
11:46 ص
موعد صلاة الظهر في القصير
11:42 ص
موعد أذان الظهر في برنيس
11:37 ص
موعد صلاة الظهر في سفاجة
11:43 ص
موعد أذان الظهر في مرسى علم
11:40 ص
موعد صلاة الظهر في شلاتين
11:37 ص
موعد أذان الظهر في سيدى برانى
12:15 م
موعد صلاة الظهر في الضبعة
12:05 م
موعد أذان الظهر في العلمين
12:03 م
موعد صلاة الظهر في واحة سيوة
12:17 م
موعد أذان الظهر في موط (الداخلة )
12:03 م
موعد صلاة الظهر في الفرافرة
12:07 م
موعد أذان الظهر في البويطى
12:03 م
موعد صلاة الظهر في باريس
11:57 ص
موعد أذان الظهر في المحلة الكبرى
11:55 ص
موعد صلاة الظهر في الحمام
11:55 ص
موعد أذان الظهر في نجع حمادى
11:50 ص
موعد صلاة الظهر في بورسعيـد
11:50 ص
موعد أذان الظهر في السويس
11:49 ص
موعد صلاة الظهر في العريـش
11:44 ص
موعد أذان الظهر في الطور
11:45 ص
موعد أذان الظهر في دمنهور
11:57 ص
موعد صلاة الظهر في ادفو
11:48 ص
موعد أذان الظهر في اسنا
11:49 ص
موعد أذان الظهر في الأقصر
11:48 ص
موعد صلاة الظهر في القاهرة الجديدة
11:53 ص
موعد أذان الظهر في توشكى
11:53 ص
موعد صلاة الظهر في الدلنجات
11:57 ص
موعد صلاة الظهر في كاترين
11:43 ص
موعد أذان الظهر في السادات
11:57 ص
موعد صلاة الظهر في الصالحية الجديدة
11:52 ص
العاشر من رمضان
11:52 ص
موعد صلاة الظهر في العاصمة الادارية الجديدة
11:53 ص
موعد أذان الظهر في العبور
11:53 ص
موعد صلاة الظهر في الفشن الجديدة
11:55 ص
موعد أذان الظهر في المنصورة الجديدة
11:56 ص
موعد صلاة الظهر في النوبارية الجديدة
11:52 ص
موعد أذان الظهر في بدر
12:01 م
موعد صلاة الظهر في بنى مزار الجديدة
11:49 ص
موعد أذان الظهر في بورسعيد الجديدة
11:47 ص
موعد صلاة الظهر في بئر العبدالجديدة
11:53 ص
موعد أذان الظهر في توشكى الجديدة
11:54 ص
موعد أذان الظهر في حدائق العاصمة
11:49 ص
موعد صلاة الظهر في رشيد الجديدة
11:42 ص
موعد أذان الظهر في رفح الجديدة
11:56 ص
موعد أذان الظهر في سفنكس الجديدة
11:53 ص
موعد صلاة الظهر في شرق العوينات
11:48 ص
موعد أذان الظهر في غرب النوبارية
11:51 ص