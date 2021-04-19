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مواعيد الأذان والصلاة والإفطار اليوم الثامن من رمضان فى 78 مدينة مصرية الثلاثاء 20-4-2021

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة والإفطار اليوم الثامن من رمضان فى 78 مدينة مصرية الثلاثاء 20-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الظهر في القاهرة

11:54 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية

11:59 ص

موعد أذان الظهر في طنطا

11:55 ص

موعد أذان الظهر في المنصورة

11:53 ص

موعد أذان الظهر في الزقازيق

11:53 ص

موعد صلاة الظهر في أسيوط

11:54 ص

موعد أذان الظهر في سوهاج

11:52 ص

موعد صلاة الظهر في بني سويف

11:55 ص

موعد أذان الظهر في المنيا

11:56 ص

موعد صلاة الظهر في قنا

11:48 ص

موعد صلاة الظهر في أسوان

11:47 ص

موعد أذان الظهر في مطروح

12:10 م

موعد أذان الظهر في الغردقة

11:44 ص

موعد صلاة الظهر في الخارجـة

11:58 ص

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية

11:50 ص

موعد صلاة الظهر في دمياط

11:52 ص

موعد أذان الظهر في السلوم

12:18 م

موعد أذان الظهر في نويـبع

11:40 ص

موعد صلاة الظهر في حلايــب

11:32 ص

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ

11:42 ص

موعد صلاة الظهر في الفيوم

11:56 ص

موعد أذان الظهر في 6 أكتوبر

11:55 ص

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ

11:55 ص

موعد صلاة الظهر في الحامول

11:54 ص

موعد أذان الظهر في بلطيم

11:55 ص

موعد صلاة الظهر في طابا

11:42 ص

موعد أذان الظهر في راس سدر

11:48 ص

موعد صلاة الظهر في الطور

11:45 ص

موعد أذان الظهر في دهب

11:41 ص

موعد صلاة الظهر في ابوزنيمة

11:47 ص

موعد أذان الظهر في راس غارب

11:46 ص

موعد صلاة الظهر في القصير

11:42 ص

موعد أذان الظهر في برنيس

11:37 ص

موعد صلاة الظهر في سفاجة

11:43 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم

11:40 ص

موعد صلاة الظهر في شلاتين

11:37 ص

موعد أذان الظهر في سيدى برانى

12:15 م

موعد صلاة الظهر في الضبعة

12:05 م

موعد أذان الظهر في العلمين

12:03 م

موعد صلاة الظهر في واحة سيوة

12:17 م

موعد أذان الظهر في موط (الداخلة )

12:03 م

موعد صلاة الظهر في الفرافرة

12:07 م

موعد أذان الظهر في البويطى

12:03 م

موعد صلاة الظهر في باريس

11:57 ص

موعد أذان الظهر في المحلة الكبرى

11:55 ص

موعد صلاة الظهر في الحمام

11:55 ص

موعد أذان الظهر في نجع حمادى

11:50 ص

موعد صلاة الظهر في بورسعيـد

11:50 ص

موعد أذان الظهر في السويس

11:49 ص

موعد صلاة الظهر في العريـش

11:44 ص

موعد أذان الظهر في الطور

11:45 ص

موعد أذان الظهر في دمنهور

11:57 ص

موعد صلاة الظهر في ادفو

11:48 ص

موعد أذان الظهر في اسنا

11:49 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر

11:48 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة الجديدة

11:53 ص

موعد أذان الظهر في توشكى

11:53 ص

موعد صلاة الظهر في الدلنجات

11:57 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين

11:43 ص

موعد أذان الظهر في السادات

11:57 ص

موعد صلاة الظهر في الصالحية الجديدة

11:52 ص

العاشر من رمضان

11:52 ص

موعد صلاة الظهر في العاصمة الادارية الجديدة

11:53 ص

موعد أذان الظهر في العبور

11:53 ص

موعد صلاة الظهر في الفشن الجديدة

11:55 ص

موعد أذان الظهر في المنصورة الجديدة

11:56 ص

موعد صلاة الظهر في النوبارية الجديدة

11:52 ص

موعد أذان الظهر في بدر

12:01 م

موعد صلاة الظهر في بنى مزار الجديدة

11:49 ص

موعد أذان الظهر في بورسعيد الجديدة

11:47 ص

موعد صلاة الظهر في بئر العبدالجديدة

11:53 ص

موعد أذان الظهر في توشكى الجديدة

11:54 ص

موعد أذان الظهر في حدائق العاصمة

11:49 ص

موعد صلاة الظهر في رشيد الجديدة

11:42 ص

موعد أذان الظهر في رفح الجديدة

11:56 ص

موعد أذان الظهر في سفنكس الجديدة

11:53 ص

موعد صلاة الظهر في شرق العوينات

11:48 ص

موعد أذان الظهر في غرب النوبارية

11:51 ص

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