شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة والإفطار اليوم الثامن من رمضان فى 78 مدينة مصرية الثلاثاء 20-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الظهر في القاهرة 11:54 ص موعد أذان الظهر في الإسكندرية 11:59 ص موعد أذان الظهر في طنطا 11:55 ص موعد أذان الظهر في المنصورة 11:53 ص موعد أذان الظهر في الزقازيق 11:53 ص موعد صلاة الظهر في أسيوط 11:54 ص موعد أذان الظهر في سوهاج 11:52 ص موعد صلاة الظهر في بني سويف 11:55 ص موعد أذان الظهر في المنيا 11:56 ص موعد صلاة الظهر في قنا 11:48 ص موعد صلاة الظهر في أسوان 11:47 ص موعد أذان الظهر في مطروح 12:10 م موعد أذان الظهر في الغردقة 11:44 ص موعد صلاة الظهر في الخارجـة 11:58 ص موعد أذان الظهر في الإسماعيلية 11:50 ص موعد صلاة الظهر في دمياط 11:52 ص موعد أذان الظهر في السلوم 12:18 م موعد أذان الظهر في نويـبع 11:40 ص موعد صلاة الظهر في حلايــب 11:32 ص موعد أذان الظهر في شرم الشيخ 11:42 ص موعد صلاة الظهر في الفيوم 11:56 ص موعد أذان الظهر في 6 أكتوبر 11:55 ص موعد أذان الظهر في كفر الشيخ 11:55 ص موعد صلاة الظهر في الحامول 11:54 ص موعد أذان الظهر في بلطيم 11:55 ص موعد صلاة الظهر في طابا 11:42 ص موعد أذان الظهر في راس سدر 11:48 ص موعد صلاة الظهر في الطور 11:45 ص موعد أذان الظهر في دهب 11:41 ص موعد صلاة الظهر في ابوزنيمة 11:47 ص موعد أذان الظهر في راس غارب 11:46 ص موعد صلاة الظهر في القصير 11:42 ص موعد أذان الظهر في برنيس 11:37 ص موعد صلاة الظهر في سفاجة 11:43 ص موعد أذان الظهر في مرسى علم 11:40 ص موعد صلاة الظهر في شلاتين 11:37 ص موعد أذان الظهر في سيدى برانى 12:15 م موعد صلاة الظهر في الضبعة 12:05 م موعد أذان الظهر في العلمين 12:03 م موعد صلاة الظهر في واحة سيوة 12:17 م موعد أذان الظهر في موط (الداخلة ) 12:03 م موعد صلاة الظهر في الفرافرة 12:07 م موعد أذان الظهر في البويطى 12:03 م موعد صلاة الظهر في باريس 11:57 ص موعد أذان الظهر في المحلة الكبرى 11:55 ص موعد صلاة الظهر في الحمام 11:55 ص موعد أذان الظهر في نجع حمادى 11:50 ص موعد صلاة الظهر في بورسعيـد 11:50 ص موعد أذان الظهر في السويس 11:49 ص موعد صلاة الظهر في العريـش 11:44 ص موعد أذان الظهر في الطور 11:45 ص موعد أذان الظهر في دمنهور 11:57 ص موعد صلاة الظهر في ادفو 11:48 ص موعد أذان الظهر في اسنا 11:49 ص موعد أذان الظهر في الأقصر 11:48 ص موعد صلاة الظهر في القاهرة الجديدة 11:53 ص موعد أذان الظهر في توشكى 11:53 ص موعد صلاة الظهر في الدلنجات 11:57 ص موعد صلاة الظهر في كاترين 11:43 ص موعد أذان الظهر في السادات 11:57 ص موعد صلاة الظهر في الصالحية الجديدة 11:52 ص العاشر من رمضان 11:52 ص موعد صلاة الظهر في العاصمة الادارية الجديدة 11:53 ص موعد أذان الظهر في العبور 11:53 ص موعد صلاة الظهر في الفشن الجديدة 11:55 ص موعد أذان الظهر في المنصورة الجديدة 11:56 ص موعد صلاة الظهر في النوبارية الجديدة 11:52 ص موعد أذان الظهر في بدر 12:01 م موعد صلاة الظهر في بنى مزار الجديدة 11:49 ص موعد أذان الظهر في بورسعيد الجديدة 11:47 ص موعد صلاة الظهر في بئر العبدالجديدة 11:53 ص موعد أذان الظهر في توشكى الجديدة 11:54 ص موعد أذان الظهر في حدائق العاصمة 11:49 ص موعد صلاة الظهر في رشيد الجديدة 11:42 ص موعد أذان الظهر في رفح الجديدة 11:56 ص موعد أذان الظهر في سفنكس الجديدة 11:53 ص موعد صلاة الظهر في شرق العوينات 11:48 ص موعد أذان الظهر في غرب النوبارية 11:51 ص