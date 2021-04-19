شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف عن علاقة السرطان بالتدخين: «شكل رئة المدخن مرعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن علاقة السرطان بالتدخين، مؤكدًا أن سرطان القولون والمثانة والدم والمعدة أعلى في المدخنين.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الاثنين، إن من أجمل النظريات التي قرأها قبل نحو 15 عامًا تنص على أن دم كل مخلوق به مادة مسرطنة ولكنها لا تعمل، ولكن السرطان يجعلها تعمل وتنشط.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التدخين خطير وقاتل، موضحا أن المدخن رئته تكون سوداء وشكلها مرعب.

وذكر موافي أن المدخن مدمن وليست عادة لأن النيكوتين له مستوى في الدم وقد يصاب الإنسان بضرر حال التأخر عن التدخين، موضحًا أن الضغط النفسي يقلّل من نسبة النيكوتين في الدم.