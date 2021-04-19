شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف عن أكذوبة السجائر اللايت: «أكثر ضررًا من العادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أكذوبة السجائر اللايت.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الاثنين، إن السجائر اللايت أكثر ضررًا من العادية ولا فائدة منها.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن السجائر اللايت أكذوبة للضحك على المدخنين، مردفًا: «الحل يكمن في الإقلاع عن التدخين نهائيًا».

وأفصح موافي عن الرسالة التي تزعج مرضاه عندما يخاطبهم بها دومًا وهي: «بطل تدخين في العنابة المركزة وحاول أن تقلع عن التدخين وأن تسير على قدمك».