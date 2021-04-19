شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادى الجديد تحصد المركز الثانى فى مسابقة القرآن بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فوز قطاع تعليم الوادى الجديد بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم، والتى جري تنفيذها عبر برنامج زووم، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الجميع.

وأشار وكيل الوزارة أن التلميذة دعاء عادل زين الدين على، من مدرسة موط الابتدائية الجديدة بإدارة الداخلة التعليمية، حصدت المركز الثانى على مستوى الجمهورية بالمستوى الثانى من مجالات المسابقة وتتضمن حفظ من سورة يونس حتى سورة الناس وحفظ ٢٠ حديث الأولى من الأربعين النووية وتفسير جزئين، موجها خالص التهنئة والتقدير لأسرة التلميذة لحصولها على المركز المتقدم والذى يعد فخر جميع أبناء المحافظة.