دفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق شقة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الإثنين، دفن جثة طفل لقي مصرعه أثر إصابته في حريق ضخم التهم شقة بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بالتحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وعثر على جثة طفل متوفى، وتم إنقاذ باقي أفراد الأسرة، وتبين أن النيران التهمت الشقة بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.