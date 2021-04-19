بمشاركة 9 أساقفة.. الأنبا بيمن يترأس صلاة جنازة شقيقه القمص ساويرس هارون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

صلى الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس في نقادة، اليوم الاثنين، صلاة تجنيز شقيقه الأكبر القمص ساويرس هارون كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بنقادة، وذلك في دير الملاك ميخائيل بنقادة.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، كما حضر عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات وقطاعات نقادة وقوص، والأقصر، وإسنا وأرمنت، ورهبان من أديرة السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط، والشهيد مار جرجس بالرزيقات، والقديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ورئيس الملائكة ميخائيل بنقادة، بالإضافة إلى أسرة الأب الراحل.