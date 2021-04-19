​إحباط تهريب 650 عبوة دعامات وأدوية مع راكب قادم من تركيا في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات والدعامات الطبية، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من تركيا، لتهريبها من الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل، رحلة رقم NP192، القادمة من مطار صبيحة التركي، اشتبه أحمد الصغير رئيس قسم الجمارك في راكب مصري حاول استغلال الزحام الشديد للخروج من صالة الوصول، وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد سامي مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان ومصطفى دولة مديري إدارة الحركة، لتفتيش حقائبه عثرت معه على 658 عبوة من الأدوية البشرية، ومستلزمات الدعامات مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة به.

وقرر عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.