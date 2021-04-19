​وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس أمناء "حياة كريمة" إقامة مشروعات بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع آية عمر محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وندا محمد يحيي رئيس قطاع التنمية المتكاملة، إقامة مشروعات فنية وثقافية أبرزها مشروع الـ 1500 قرية الذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وخلال الاجتماع اطلعت وزيرة الثقافة على بعض الدراسات والبيانات الخاصة بمبادرة حياة كريمة فى القرى والمستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية بها.

وأكدت عبدالدايم، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بأبنائها فى مختلف ربوع مصر، مشيرة إلى أنها إحدى الخطوات التي تساهم في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وأضافت، أنه جاري إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلي كافة أنحاء الوطن منها كشك الكتاب - المسارح المتنقلة - حكاية شارع - عاش هنا - ابدأ حلمك ومسرح المواجهة والتجوال إلى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم.