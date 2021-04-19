خاص| ننشر تقرير "الشيوخ" برفض تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

حصل "الخليج 365" على نص تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بشأن القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981.

وأعلن مجلس الشيوخ في تقريره، رفض تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها إلى نظام تراكمي، ليست وليدة اللحظة وإنما هي مشروع قومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

ووجه الوزير لومًا إلى مجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الإعلام تسبب في بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة؛ لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.

وقال شوقي: "التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًّا في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدروس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة".

وتابع وزير التربية والتعليم: "الموضوع عامل زى اللي عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80% بيعملوا كده".

واستطرد شوقي: "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة؛ هي الطريق الآمن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا كنا عاوزين ندخل الجامعة".

وتابع وزير التربية والتعليم: "لما بنعمل امتحان إلكتروني، يعني أن الامتحان قومي، بعكس ما كان يتم في الماضى بإعداده من خلال كل مدرس في مدرسة، واللي كان كله بينجح؛ لكن الآن اضطر الطالب إلى أن يذاكر".

وأوضح وزير التربية والتعليم: "إحنا ساكتين على حاجة إننا بندي شهادة لا معنى لها، علشان أَدِّي شهادات لناس مش بتسوق يبقى انا دمرت البلد".

وأضاف شوقي: "نسعى لعملية تنويرية نقوم بها بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتطوير هدفه استبدال التعليم المصري من الألف إلى الياء، وبدأنا من "كى جي وان، وندرب 8 ملايين طفل".

وتابع شوقي: "مربط الفرس هو الثانوية العامة والتي يتعامل معها البعض كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، ودى المصيبة اللي عندنا، الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الفكرة في التعديلات وليس الرسوم كما يتحايل البعض، متابعًا: الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده ما يجيش رأي اللجنة بأن هناك رسومًا، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليارًا و300 مليون نفقات تأمين "علشان العيال ما تغشش"؛ لأن كان 85% من الطلاب بيغشوا.

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