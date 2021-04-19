شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر الشباب ضمن التدريب العملي لمجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مقر المعسكر الدائم للشباب بقرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لعقد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات، والمقرر إجراؤه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

حيث تجول نائب المحافظ داخل مكونات المعسكر بشرق النيل، والذي سيتم تجهيزه لاستخدامه «معسكر إيواء عاجل»، ضمن فعاليات التدريب العملي «صقر» لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة من الخيم والوجبات ومراتب وأسرة وتوفير خدمات الرعاية الصحيةمن عيادات وصيدلية وغيرها من مستلزمات الإعاشة والاستضافة بجانب أعمال التأمين والحراسة بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.