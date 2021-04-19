شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح 6 أطباء في أسبوع وقرية تسجل 250 إصابة خلال 24 ساعة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أطباء محافظة سوهاج على صفحاتهم وفاة 6 من زملائهم خلال أسبوع إثر إصابتهم بفيروس «كورونا»، وكان آخرهم الدكتور الشاب هاني عاشور مدرس النساء والتوليد بكلية طب سوهاج، والذي نعته الكلية وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكدت كلية طب سوهاج في نعيها أن الفقيد كان مثالا في الأخلاق الحميدة والتفاني في عمله.

وفقدت محافظة سوهاج، خلال أسبوع واحد فقط من أطباء الجيش الأبيض على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا» كل من: الدكتور هاني الديب أخصائي النساء والتوليد، والدكتور شنودة جرجس أخصائي الأطفال بمستشفى البلينا المركزي في جنوب المحافظة، والدكتور عاطف رشدي استشاري الجراحة بمستشفى طهطا العام في شمال المحافظة، والذي توفي بمستشفى أسيوط الجامعي، والدكتور السيد عثمان أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزي، والدكتورة رجوي عبد التواب صقر، التي توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس عقب عودتها من رحلة حصولها على الزمالة.

وحذر عدد كبير من الأطباء بمحافظة سوهاج، من زيادة أعداد المصابين اليومية بالفيروس وتزايد أعداد الوفيات.

وسجلت محافظة سوهاج اليوم- بحسب تصريحات لمصادر طبية بالمحافظة- 200 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، معظمها خضع للعزل المنزلي، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس، من بينها الدكتور هانى عاشور مدرس النساء والتوليد بكلية الطب، فيما قالت مصادر إن قرية «سفلاق» بمركز ساقلتة سجلت في يوم واحد خلال الأسبوع المنقضي 250 حالة إصابة بالفيروس خضع أغلبها للعزل المنزلي.

ومن جانبه أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تشديده على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، بالتعاون مع الأمن، في تكثيف حملات الرقابة اليومية والليلية على المقاهي، والمحلات، ووسائل المواصلات، والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أن الحملات الليلية التي جرى تنفيذها واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن مصادرة 316 شيشة بالمقاهي، و103 مضبوطات متنوعة، وتحرير 61 محضر مخالفات، و43 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.