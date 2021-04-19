شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو بالمنطقة بـ5.7% عام2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو فى المنطقة بـ5.7% عام 2022

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صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو فى المنطقة بـ5.7% عام 2022

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