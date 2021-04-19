شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج : انتظام توريد محصول القمح للصوامع الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، انتظام عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن كمية الأٌقماح التي تم توريدها حتى الآن بلغت 3051 طنا، منذ بدء عمليات توريد المحصول في منتصف أبريل الجارى.

وقال المحافظ- في تصريح اليوم- إنه لا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف قري ومدن المحافظة، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديريتى التموين، والزراعة، وإدارة المتابعة، وإدارة الأزمات بالديوان العام، والتي تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق توريد الأقماح خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، وضرورة الإلتزام بضوابط توريد القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة، وعدم تسريب أقماح مستوردة، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن محصول القمح وفقا للأسعار المعلنة، ومراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 208 آلاف فدان من الأراضى الزراعية القابلة للزراعة داخل الزمام، والبالغ جملتها 345 ألف فدان بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وهى من أصناف القمح التي تتميز بجودتها العالية وإنتاجها الوفير، حيث يصل إنتاجها إلى 25 أردبا للفدان للأقماح الخاصة بالخبز، و31 أردبا للفدان للأقماح الخاصة بتصنيع المكرونة.