شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 46 رحلة جوية دولية ومحلية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصر للطيران، غدا الثلاثاء، 46 رحلة جوية محلية ودولية تنقل أكثر من 3462 راكبا.

وذكرت الشركة، في بيان، الإثنين، أن الرحلات الدولية تشمل الوجهات التالية ( ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، اسطنبول، فرانكفورت، روما، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، بودابيست، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.)

فيما تشمل وجهات الرحلات الداخلية كلًا من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، فضلا عن تسيير 5 رحلات شحن جوي.