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«مصر للطيران» تسير 46 رحلة جوية دولية ومحلية غدا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصر للطيران، غدا الثلاثاء، 46 رحلة جوية محلية ودولية تنقل أكثر من 3462 راكبا.

وذكرت الشركة، في بيان، الإثنين، أن الرحلات الدولية تشمل الوجهات التالية ( ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، اسطنبول، فرانكفورت، روما، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، بودابيست، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.)

فيما تشمل وجهات الرحلات الداخلية كلًا من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، فضلا عن تسيير 5 رحلات شحن جوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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