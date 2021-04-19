شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..محافظ بني سويف يُكرًم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة التضامن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام، في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة 2021، وذلك بحضور إحسان عبداللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد شكري مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.

وفي كلمته ثمن محافظ بني سويف الدور العظيم للأم المصرية، ورسالتها في صناعة وإعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، وأكد أنه «مهما كان حجم التكريم والإشادة، فإننا لن ولم نوف الأم حقها في التكريم الذي يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها في الحياة«، لافتا إلى أن لو كان بالإمكان لكرمنا كل أمهات مصر العظيمات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، سواء على الجانب الأسري ودورها الاجتماعي في منظومة التنشئة أو على الجوانب العملية والمهنية والقيادة.

وسلًم محافظ بني سويف شهادات التقدير والجوائز للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، حيث ضمن لوحة شرف المكرمات: فاتن طاهر السيد، بندر بني سويف والأم المثالية على مستوى المحافظة، وهبة عبدالعظيم محمد بندر بني سويف، إيمان محمود محمد مركز بني سويف، وفاطمة عبدالفتاح عثمان- مركز ناصر، ومني حسن محمد عبدالفتاح- مركز الواسطي، ثريا محمدعبدالجواد- مركز إهناسيا، وسلوى أحمد عيسوي- مركز ببا، وحنان عبدالحميد عبدالعظيم- مركز سمسطا، نجاح سعدأحمد- مركز الفشن، عبير محمد محمود- الأم البديلة الأولى على المحافظة- اهناسيا، ومنال شعبان فهمي- أم لابن معاق/ ببا، سوهير بنيامين حنا- أم معاقة بندر بني سويف، وفوزية أحمد أبوزيد- أم معيلة بندر بني سويف، منال محمد أحمد- أم التضامن الاجتماعي، وأم الشهيد محمود عادل أحمد- بندر بني سويف، ووالدة الشهيد ربيع فتحى محمد- سمسطا.