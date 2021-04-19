شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع في منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية بالوادى الجديد لمواجهة الغلاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادى الجديد توسعا كبيرا في إقامة منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بكافة مناطق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التوسع في فتح منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك بمدن وقرى مراكز المحافظة، للتخفيف عن المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادى الجديد

منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادى الجديد

منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادى الجديد

منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادى الجديد

منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادى الجديد