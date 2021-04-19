شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه مديرى المستشفيات بحسن المعاملة والعلاج الفوري لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في إجتماعه مع مديرى مستشفيات الإشتباه والعزل الطبي لمصابى فيروس كورونا على ضرورة حسن المعاملة وتقديم الخدمة العلاجية بشكل فورى لأي حالات يتم تحويلها، مع تطبيق آلية محددة لدخول وخروج الحالات التي تستدعى ذلك مع حصولها على البروتوكول العلاجى والعناية المطلوبة، حيث سيتم محاسبة أي طبيب لا يلتزم بهذه الآلية، وهو الذي يتطلب توعية الأطباء وأطقم التمريض بها داخل جميع المستشفيات بإعتبار ذلك واجب إنسانى في المقام الأول .

وشدد على أهمية تحويل الحالة من العزل المنزلي إلى المستشفى قبل تدهورها، وذلك لإفساح المجال أمام علاجها مبكراً وهو الذي يحتاج إلى متابعة دقيقة لحالات العزل المنزلى من مديرية الصحة، وأيضاً إحكام السيطرة وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء داخل المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة مستوى وعي المواطنين والأسر بكيفية التعامل مع هذه الحالات .