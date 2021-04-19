شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء»: تسجيل 1564 دواء خلال العام الماضي منهم 126 للتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل 1564 مستحضرا صيدليا بشريا خلال عام 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، منهم 126 مستحضرا للتصدير فقط، وذلك في ظل سعي الهيئة لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الدواء، وتنمية الصناعات الدوائية.

وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار جهودها نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

كما استطاعت الهيئة خلال العام الماضي أيضا تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآلية التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها الهيئة في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: «4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوي على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوي على مادة الفافيبرافير».

وقال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، والرامية إلى توفير جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وحرصاً من هيئة الدواء على انتهاج استراتيجية استباقية للعمل على زيادة وتنوع المستحضرات الصيدلية في ظل ارتفاع الطلب عليها نتيجة لتفشي الجائحة على مستوى العالم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.