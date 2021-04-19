شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات وطوارئ فى المحافظات لمواجهة الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الموجة الحارة ضرب المحافظات، أمس، لليوم الثانى على التوالى، وشهدت عدة محافظات ارتفاعًا شديدًا فى درجات الحرارة، أجبر المواطنين على البقاء فى المنازل وبدت الشوارع خالية.

فى أسوان، شهدت المحافظة ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة، وحرص المواطنون على التزام منازلهم تجنبا للتعرض للحرارة وضربات الشمس خلال فترتى الظهر والعصر، والتى شهدتا أقصى ارتفاع فى درجات الحرارة، وخلت الشوارع من المارة.

وفى المنيا، لقى عامل مصرعه غرقا بترعة الإبراهيمية أمام قرية سفاى بمركز أبوقرقاص، أثناء الاستحمام هربا من الحر، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع إبراهيم صلاح إبراهيم، 51 سنة، عامل، مقيم بقرية سفاى بمركز أبوقرقاص، غرقا فى مجرى ترعة الإبراهيمية، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، تم انتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى، رفع حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية فى المحافظة، لمواجهة توقعات الطقس السيئ. وفى شمال سيناء، أجبرت الموجة شديدة الحرارة معظم المواطنين على عدم الخروج إلى الشوارع والجلوس فى المنازل، بينما فضل البدو فى القرى والتجمعات البدوية الهرب من ارتفاع حرارة الجو بالجلوس أسفل الأشجار فى المزارع القريبة من المنازل.

ورفعت مديرية الشؤون الصحية درجة الاستعداد فى مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الحضرية، تحسبًا لأى إصابات بضربات شمس.

وفى الوادى الجديد، شهدت المحافظة عدم استقرار فى الطقس، فى ظل وجود رياح وأتربة، وظهور سحب كثيفة وارتفاع فى درجات الحرارة والرطوبة، وأعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة، وتم إسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

وفى الأقصر، دفعت الموجة الحارة السياح الأجانب القادمين من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر، عبر الحافلات السياحية فى «رحلات اليوم الواحد»، إلى تنوع الأزياء التى يرتدونها للوقاية من حرارة الجو بارتداء الكاب والقبعات العريضة والطرح المصرية والغترة الخليجى بألوان وأشكال تشبهك بكرنفالات الموضة.

وقال محمد همام، أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين، إن المناطق الأثرية المختلفة بالأقصر وفرت كل السبل لراحة السياح مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن السياح القادمين من مدن البحر الأحمر والغردقة زاروا معابد الكرنك والأقصر والمتحف وحتشبسوت وتمثالى ممنون ووادى الملوك والملكات.

وأوضح أنه كان يوجد بين السياح ما يشبه سباق الموضة فى ارتداء القبعات بألوانها وصناعتها، بجانب انتشار الشماسى باقمشتها الزاهية التى تلفت الأنظار ووضع أغطية متنوعة على الرأس بجانب ارتداء الملابس القطنية الواسعة للوقاية من حرارة الجو.