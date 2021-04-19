شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر؟.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جواز دفع الزكاة لصندوق تحيا مصر.

وقال علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، على قناة صدى البلد: «صندوق تحيا مصر يؤدي دورا كبيرا في رفع الحاجات عن الناس، وتطوير البنية التحتية».

كما أكد مفتي الجمهورية جواز صرف الزكاة للجمعيات الخيرية المعتمدة شرعي، كونها تتحرى عن المصارف الستة للزكاة».