شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية ومصادرة الشيشة وغرامة لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بالبحيرة حملات مكبرة للرقابة على الدروس الخصوصية وفرض غرامة لعدم ارتداء الكمامة وحظر تقديم الشيشة فى المقاهي والكافتتريات فى مراكز دمنهور وأبو حمص وكوم حمادة بنطاق محافظة البحيرة.

أسفرت الحملات فى المراكز الثلاثة عن غلق 6 مراكز دروس خصوصية وتحرير 26 غرامة لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 7 مغاسل سيارات غير مرخصة، ومصادرة 20 شيشة، ورفع 183 حالة اشغال طريق.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص قامت بحملة تفتشية بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة أسفرت عن غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية، وتحرير 17 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أيضًا بحملة تفتشية بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة أسفرت عن غلق 7 مغاسل سيارات، وتحرير 9 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 20 شيشة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتعاون مع شرطة المرافق برفع 183 حالة إشغال طريق من شوارع أحمد محرم والاتوبيس والنافورة وسيدى عمر وعرابى والجيش والجمهورية وأرض ادمون والنفق وجلال قريطم والكوبرى العلوى وعبد السلام الشاذلى) وذلك لتحقيق السيولة المرورية فى المدينة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية وكذلك مراكز الدروس الخصوصية يوميًا، واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.