شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أبريل فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة بنها (المواعيد والمستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للجامعات، الإثنين، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت الموافق 2021/04/24 حتى يوم الخميس الموافق 2021/04/29، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بأن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على (الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.. وغيرها)، وبيان حالة يشتمل على (الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات) معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق المطلوبة، وشهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقدميها قبل إعلان القائمة النهائية وإجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا، و٤ صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح، وشهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات ولا محال للمحاكم الجنائية عن طريق الشؤون القانونية المركزية بالجامعة، إضافة إلى ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وسيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.

وجميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات. وخلا منصب رئيس جامعة بنها قبل عدة أشهر بتعيين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق عضوا بمجلس النواب.

الجدول الزمني لإختيار القيادات الجامعية (منصب رئيس الجامعة) بجامعة بنها