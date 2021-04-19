شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي لتقديم الدعم النفسي لمصابي «قطار القليوبية» وخط ساخن لدعم أسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تحرك منذ الساعة الأولى للحادث فريق الدعم النفسي التابع لمستشفى بنها للصحة النفسية بقيادة مدير المستشفى ويتبعه وفد بقيادة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومسئول فرق الدعم النفسي بالأمانة.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن بناءا على تعليمات وزيرة الصحة تحرك فريق من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين على تقديم الإسعاف النفسي الأولى في الساعة الأولى للحادث، إلى المستشفيات التى توافد إليها المصابين فيها وتم المرور على الحالات التي تحتاج إلى الدعم النفسي من المصابين وذويهم، كما تم تخصيص فريق دعم نفسي لكل مستشفى من المستشفيات التي تستقبل الحالات، ويستعد فريق الدعم النفسي بالقاهرة لتقديم خدماته للحالات المصابة التي سيتم نقلها للقاهرة.

كما توجهت الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية، إلى محافظة القليوبية لمتابعة العمل عن كثب، وأعلنت عن تقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم أيضا تليفونيا من خلال الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية من خلال رقم ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠ من أي خط أرضي، أو رقم ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ من أي تليفون محمول، وأشارت الى أنه سوف تقوم عيادة واحة للصدمات النفسية وإدارة الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بمتابعة الحالات التي تحتاج إلى تواصل مستمر ومباشر بعد الحادث لمن يرغب من المصابين.