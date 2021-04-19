شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة منتج مسلسل «الطاووس» والقنوات العارضة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق بشكل فورى مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل «الطاووس» ومسؤولى القنوات التى تعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التى أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها فى صورة تسىء إليها.

وأكد المجلس، فى بيان، انحيازه إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أى نوع على تلك المعانى النبيلة، ولكنه يعمل فى الوقت نفسه على تنقية الأجواء ومنع الصور التى تسىء للفن المصرى، وأشار إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أى صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظى والجسدى، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التى تُعرض خلال شهر رمضان المعظم يجرى مراجعتها من الرقابة وحذف أى مشاهد قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

وأضافت أنه بناءً على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء تحقيق مع مسؤولى إنتاج مسلسل «الطاووس»، بعد الشكاوى العديدة حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصرى الأصيل، نؤكد تمسكنا بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها، ومراعاة تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابى هادف ينمى الوعى، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أى عمل فنى لا يراعى تلك المبادئ والقواعد، التى هى سمة الفن المصرى الأصيل والمتميز.