شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا» يبحث مع السفير الكندي زيادة الاستثمار بقطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض طارق الملا، وزير البترول، الإجراءات التى يتم تنفيذها حاليًا للانطلاق بمنظومة التعدين فى ظل النتائج المتميزة لمزايدة الذهب العالمية الأخيرة، فضلًا عن مستجدات أنشطة الشركات الكندية العاملة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات. وقال وزير البترول، خلال لقاءٍ مع السفير الكندى بالقاهرة، لويس دوما، إنه تم طرح مزايدتين عالميتين للذهب والمعادن فى ظل الإقبال غير المسبوق الذى شهدته مزايدة الذهب الأخيرة، مؤكدًا أن الإصلاحات التشريعية كانت الخطوة الأولى فى جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين.

وأضاف «الملا» أن العمل لايزال مستمرًا فى الإصلاحات الهيكلية ووضع استراتيجيات للتعامل مع منظومات التنقيب عن المعادن الأخرى، بالإضافة إلى الاستمرار فى برامج تدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين بقطاع الثروة المعدنية، فضلًا عن جهود توفير البيانات الجيولوجية للثروات التعدينية عبر المنصات الرقمية، بهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية، لافتًا إلى أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات الفنية المتميزة التى تمتلكها المؤسسات والشركات الكندية.

بدوره، أشاد السفير الكندى بما تحققه مصر حاليًا من تطور ونجاحات فى جميع المجالات، خاصة «البترول والغاز والتعدين»، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دولة محورية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن العديد من الشركات الكندية تُثمن الفرص الاستثمارية.

وأشار «دوما» إلى فوز عدة شركات كندية بمناطق للبحث عن الذهب فى مصر، ضمن أحدث مزايدة عالمية تم إعلان نتائجها.