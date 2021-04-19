شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تبحث توفير لقاح كورونا الروسى «سبوتنك - V» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، السفير الروسى لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو؛ لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح فيروس كورونا الروسى (سبوتنك V)،

وأكد السفير الروسى بالقاهرة دعم بلاده الكامل للتعاون مع مصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسى إلى مصر.

وتناول الاجتماع بحث فرص تصنيع اللقاح الروسى فى مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير للدول الإفريقية.

يشار إلى أن اللقاح الروسى (سبوتنك V) حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد أن تم تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، ويُعطى على جرعتين بينهما 21 يومًا.

إلى ذلك، أعلن الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضى تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآلية التسجيل الاستثنائى لبعض المستحضرات التى أقرتها الهيئة فى إبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة وتتضمن «4 مستحضرات بها مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوى على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوى على مادة الفافيبرافير».

وأشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت فى خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمى والتى كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمى، والتى كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه. وفى سياق متصل، تم تسجيل 1564 مستحضرا صيدليا بشريا خلال العام الماضى 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالى 2021، منها 126 مستحضرا للتصدير فقط.

وأعلنت وزارة الصحة خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 850 حالة جديدة وتوفيت 44 حالة، ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله 216 ألفًا و334، من ضمنهم 163 ألفًا و479 حالة تم شفاؤها، و12 ألفًا و738 حالة وفاة.