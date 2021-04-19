شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستكمل اختبار شبكات الثانوية العامة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم، الامتحان التجريبى الثانى للثانوية العامة إلكترونيا على التابلت وذلك بهدف اختبار الشبكات وأجهزة التابلت للوصول للمنصة الإلكترونية للامتحانات بأكثر من طريقة.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التقنى التجريبى فى يومه الثانى سيعقد من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً، بهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثها، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة نجاح تجربة الاختبار التقنى التجريبى الأول لطلبة الثانوية العامة فى يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط «الفايبر»، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها، مشيرة إلى أن هناك 574 ألف طالب وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس «local» وكذلك المتاحة على «cloud» الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات «4G»، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليومين الثانى والثالث للاختبار للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

ودعا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور لعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا، التى تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب.