شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توزع «حصصًا غذائية» بالمناطق الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتعبئة وتجهيز «حصص مجانية» من السلع الغذائية، وتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وذلك فى إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى شهر رمضان، وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية، فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تنفذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين، لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية، بهدف تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالًا كبيرًا للحصول على العبوات التى تم طرحها مجانًا مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.