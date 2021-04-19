شكرا لقرائتكم خبر عن بنها الجامعي: 28 مصابا بحادث قطار طوخ ما زالوا يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، رفع درجة الاستعدادات إلى القصوى في مستشفيات بنها الجامعي، لاستقبال مصابي حادث قطار طوخ، موضحا أن المصابين في حادث القطار حالتهم مستقرة في المستشفى، وهناك 28 حالة في المستشفى تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.

وأضاف المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، خلال مداخلة ببرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المستشفى بدأت في استيعاب كل الحالات المصابة فور وقوع الحادث واستقبلت جميع المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى على الفور وتقديم كل اللازم لإسعافهم.

وتابع المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي ، أنه تم التعامل مع كل الحالات المصابة في حادث القطار وتم تجهيز غرف العمليات للحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية لها.

وفى وقت سابق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل دقيقة هناك أخبارا جديدة عن حالات المصابين فى حادث قطار طوخ فى المستشفيات، موضحا أن المستشفيات لا تحتاج الآن تبرعات بالدم، حيث إن هناك وفرة فى أكياس الدم، وهناك 22 ألف كيس دم بجانب 99 ألف كيس بلازما، وهناك مراكز خدمات نقل الدم القومية تقدم كافة الخدمات.