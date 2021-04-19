شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا "المشروعات المتوسطة والصغيرة".

الرئيس السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق الأوضاع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية؛ وترسيخ الهدف الأساسى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب فى بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابى مع المجتمع.

النيابة تتحفظ على سائق قطار طوخ ومسئول برج سندنهور بالقليوبية

قررت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله على، اليوم، التحفظ على سائق قطار طوخ الذي انقلب بالأمس، وخلف عدد من المصابين والضحايا، ومساعد السائق، ومسئول برج سندنهور، وناظر محطة سندنهور، واستكملت النيابة سؤالهم عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية من النيابة بشأنهم.

الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا "المشروعات المتوسطة والصغيرة"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون.

الرئيس السيسي يتابع نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

مجلس الشيوخ يرفض نظام الثانوية العامة الجديد

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.

"حياتك أمانة".. وزارة الدفاع تبث فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا بعنوان "حياتك أمانة"، وذلك للتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ودور المواطنين فى حماية أنفسهم فى ظل الاجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا.

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

فى إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للإلتزام بالإجراءات الاحترازية، التى تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

شيخ الأزهر: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و30 ألفا للمصاب بحادث قطار طوخ

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر، اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، و من 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

خروج 37 مصابا بحادث قطار طوخ من مستشفى بنها بعد تحسن حالتهم الصحية

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، خروج أكثر من 37 حالة من مستشفى بنها الجامعي من مصابي قطار طوخ بعد تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن المستشفى به كافة المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن بنك الدم ممتلئ وكل الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده لتقديم الرعاية الصحية .

صندوق النقد الدولى يتوقع تسجيل مصر نمو 2.5% بـ2021 وصولا لـ5.7% فى 2022

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمى خلال عامى 2021 و2022".

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا أشعة الشمس.. وتنصح بارتداء ملابس فضفاضة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الموجة الحارة التى تصل ذروتها اليوم الإثنين على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة.

مروحية تابعة لوكالة ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مروحية تابعة لوكالة ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ.

صندوق تحيا مصر: توفير 144 طن مواد غذائية و15 طن دواجن للأسر المستحقة بالقاهرة

أعلن صندوق تحيا مصر، توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وزير التعليم: الدولة تتكلف 1.3 مليار جنيه لمواجهة الغش فى الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الإلكترونى على التابلت، هدفه البعد عن العنصر البشرى، ومواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب واستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب، مضيفًا: "رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات الكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك".

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وزير الخارجية يستعرض مع رئيس كينيا مجريات اجتماعات كينشاسا حول سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، وذلك فى مُستهل الجولة الأفريقية التى يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأشقائه الرؤساء والقادة.

رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا يتطلب منا تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

مدبولى: توجيهات من الرئيس بالعمل على جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وكالة فيتش: الاقتصاد المصرى يشهد نموا إيجابيا رغم جائحة كورونا

توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة "كوفيد-19".