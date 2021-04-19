شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن إيداع مسن بلا مأوى بدار رعاية بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع للوزارة بإنقاذ مسن "س.س" بعد العمل معه لمدة عامين، واتضح من خلال دراسة حالته أن المسن كان يجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بمصر الجديدة بعد أن تم هدم العشة التى كان يقيم بها بعزبة الصفيح بالمطرية ولم يتمكن من الحصول على وحدة بديلة بسبب عدم قدرته على الحركة منذ أكثر من خمسة أعوام تقريبا برفقة ابنته التى لم تبلغ من العمر 16 عاما التى قامت بتركه ووقعت فى قبضة قادة الشارع وتعاملت معها وحدة شرق القاهرة فى عدة مناطق مختلفة وتم إقناعها أكثر من مرة بالذهاب إلى إحدى دور الرعاية ولكنها رفضت بحجة الذهاب إلى الأب للاطمئنان عليه كل فترة إلا أنها اختفت منذ قرابة 6 أشهر.

وبعد أن علم الفريق من المسن وفاة الأم التى كانت تقيم فى مدينة 6 أكتوبر، وقام بالانفصال عنها ولكن الابنة لم تفارقه فى الشارع حتى وفاة الأم، وبعد عدد من الجلسات معه تم إقناعه بالذهاب إلى إحدى دور الإيواء وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمستشفى عين شمس العام طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى دور الايواء مثل التحاليل والأشعة، كذلك الكشف مره أخرى بمستشفى بولاق العام وتم إيداعه بدار معانا لإنقاذ انسان.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.