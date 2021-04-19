شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نستهدف مساعدة مليوني مواطن من ذوى الإعاقة بتقديم أطراف صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة دشنت موقعا لتسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة لتقديم أجهزة أطراف صناعية وكراسى متحركة وكافة الخدمات لهم، موضحا أن الوزارة تستهدف مليونين من ذوى الإعاقة لتقديم كافة الخدمات والكراسى المتحركة وقيمة مادية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تولى اهتماما بفئة الأطفال ذوى الإعاقة ، لافتا إلى أن هناك اجتماعات أجريت في هذا الإطار لوضع كيان لدعم الأطفال ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع مختلف الجهات لتقديم هذا الدعم لذوى الإعاقة.

وأوضح مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الادجتماعى، أن الوزارة قتوم بعمل حصر لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، لتعويضهم بجهاز تعوضى كفء لمساعدتهم على الحركة، وقيمة مادية ، لافتا إلى أن الوزارة كانت تستهدف مساعدة 2 مليون من ذوى الإعاقة ولكن من سجلوا حتى الآن في موقع الوزارة من ذوى الإعاقة تجاوز الـ 1000 بقليل، مطالبا المواطنين من ذوى الإعاقة بالتسجيل في الموقع من أجل تمكين الوزارة من مساعدتهم.