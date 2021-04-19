ضبط طن و215 كيلو لحوم مجهولة المصدر في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شن حي الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عصمت، شمال القاهرة، حملة لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين وضبط اللحوم مجهولة المصدر.

وخلال الحملة تم تحرير محضر إعدام طن من مصنعات اللحوم والدهون مجهولة المصدر، ومحضر إعدام 215 كيلو من مصنعات لحوم ودهون مجهولة المصدر.

كما شن حي شبرا برئاسة محمد عبد الوهاب محمد رئيس حي شبرا، حملة على المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.